İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti -Vaka sayıları artıyor, vatandaş kurallara uymuyor Tüm ülke genelinde korona virüs vakalarında artış devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm uyarılarına rağmen İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yoğunluğu ve maske takmamaları pes dedirtti.

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

-Vaka sayıları artıyor, vatandaş kurallara uymuyor

İSTANBUL - Tüm ülke genelinde korona virüs vakalarında artış devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm uyarılarına rağmen İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yoğunluğu ve maske takmamaları pes dedirtti. Maske takan bazı vatandaşların da kuralına uygun takmaması dikkati çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Son dönemde korona virüs vakalarında artış olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti. Caddede çoğu vatandaşın maske kuralına uymadığı görülürken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü. Polis ekiplerinin sık sık devriye atıp uyarmasına rağmen vatandaşların umursamaz halleri göze çarptı. Korona virüslü hasta sayısında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde kimse kurallara uymadı.

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti - Son Dakika

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