İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması resmen başladı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması resmen başladı
03.12.2020 10:18
Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstanbul İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, İstanbul İstiklal Caddesi'nde de hayata geçirildi. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi.
Her gün yerli yabancı binlerce turistin geçtiği İstiklal Caddesi'ne, korona virüs tedbirleri kapsamında artık aynı anda 7 bin kişi girebilecek. Bu sayı, 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hesaplandı. Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak. Caddede herkes sağdan yürüyecek. Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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