Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

18.11.2022 10:22

Taksim'e bomba bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 2 saat 43 dakika önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediğine ilişkin yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Kaldığı atölyenin yakınlarında üzerinde Taksim'de görülen kıyafetlerle yürüdüğü görülen Albashır'ın elinde çanta veya poşet bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.Bombayı bırakan şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır (23) olduğu, Türkiye'ye Afrin üzerinden girdiği açıklandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Önceki akşam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

ESENLER'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği anlar paylaşıldı.

ELİNDE ÇANTA YOK

Görüntülerde Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

YORUMLAR (1)
  • erol çevik: Halk TV de çıkan iyi partili erozana göre masum olabilir mis telefon dolandırıcıları gibi Allah akıl fikir versin herşeyi itiraf etmiş ortakları yakalanmış masum insanlar olmuş hala devleti karalama pesindeler Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın Esenler'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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