Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin hakimliğe sevk edilen terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.
6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, bugün ortaya çıkan yeni bir görüntüsü ise büyük ses getirdi.
Emniyet'in servis ettiği videoda, Suriye uyruklu terörist Albashır'ın bombalı saldırı öncesinde bir araçla Taksim'e bırakıldığı ve bir kozmetik mağazasına girerek makyaj malzemesi aldığı anlar yer aldı.
Görüntülerde kadın teröristin mağazada dolaşıp seçtiği ürünleri kasiyere uzattığı ve fiyatı öğrendikten sonra cebinden çıkardığı paraları uzattığı görülüyor. O anlarda kasiyerin, kendisine para uzatan Albashır'ın yüzüne ilginç bir ifadeyle bakması da görüntülere adeta damga vuruyor.
Son Dakika › Güncel › Taksim'i kana bulayan teröristin saldırı öncesi makyaj malzemesi aldığı görüntüler gün yüzüne çıktı - Son Dakika