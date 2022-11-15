Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu

15.11.2022 15:55

Taksim'e bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Atölyenin olduğu mahallenin sakinleri sürekli makyajlı ve bakımlı gördükleri kadın teröristin kimseyle konuşmadığını ve sürekli telefonla oynadığını belirtti. Bir başka mahalle sakini ise "Çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Kıyafetlerinden tanıdım, tüylerim diken diken oldu

"DAR SİYAH PANTOLON GİYİYORDU"

Mahalle sakinlerinden biri, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda. Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar. Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti. İçeride de masanın altında yatıyorlarmış sanırım. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.

Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Kıyafetlerinden tanıdım, tüylerim diken diken oldu

"ESKİ BÖYLE ŞEYLER OLMAZDI BURADA"

Bir diğer mahalle sakini ise, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kapıyı çalmıştı. Ben de kendi kendime gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra internetten fotoğrafa baktım. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir olayın burada yaşanması üzücü değil korkutucu aslında. Eskiden böyle şeyler olmazdı burada herkes birbirini tanıyordu. Cumartesi günü gördüm çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış herhalde. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde" dedi.

YORUMLAR
500
İstiklal'i kana bulayan teröristin elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar yorumladı İstiklal'i kana bulayan teröristin elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar yorumladı Ekrem İmamoğlu: Terör Olaylarını Yok Edecek En İyi Şey, Güzel Duygulardır Ekrem İmamoğlu: Terör Olaylarını Yok Edecek En İyi Şey, Güzel Duygulardır

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretine damga vuran an! Sandalye kırılınca yanındaki isim yere düştü
15:48 Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu
15:36 Hayko Cepkin gençlik halini paylaştı! Görenler oldukça şaşırdı.
15:23 Fatih Karagümrük adres değiştiriyor! İşte maçlarını oynayacakları yeni stat
15:03 Başkan Ali Koç, Arda Güler problemini kökünden çözüyor: Paket hazırlayacağım
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bidedn'dan açıklama: F16 sürecine yönelik destek devam edecek
14:48 İstiklal'i kana bulayan teröristin elinde tuttuğu gül bir mesaj mı? Uzmanlar yorumladı
14:37 Pendik'te kanalizasyon kazısı yapılan yerden insan kemikleri çıktı
14:30 Babasının kullandığı traktör sonu oldu! 8 yaşındaki Hasan yaşamını yitirdi
14:27 Bombalı saldırıda eski eşini ve 15 yaşındaki kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 16:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim bombacısının çalıştığı atölye görüntülendi! Mahalle sakini: Saldırı sonrası görünce tüylerim diken diken oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement