İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

6 saat önce

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKAN YOLLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ, System.String[]

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını yapıyor.

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne giden sokaklarda polis ekipleri beklerken, caddenin tünel girişinde polis tarafından, caddeye girenlerin çanta ve üst araması yapılıyor. Yapılan arama sonrası vatandaşların caddeye geçişine izin veriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntüler

-Üst ve çanta aramasından görüntüler

- Galata Kulesi ve çevresinden görüntü

-Detay görüntüler


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:17 Kaynak: DHA
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