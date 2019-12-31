İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Son Dakika
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İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi

6 saat önce

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda caddeye girenlerin çanta ve üst aramasını yapıyor.

Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne giden sokaklarda polis ekipleri beklerken, caddenin tünel girişinde polis tarafından, caddeye girenlerin çanta ve üst araması yapılıyor. Yapılan arama sonrası vatandaşların caddeye geçişine izin veriliyor.

İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi

İstiklal Caddesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
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