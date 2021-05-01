İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanan bir grup İstiklal Caddesi çıkmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermedi. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler Beyoğlu ilçe Emniyetin Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanarak Taksim 'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan şahıslar sonra Beyoğlu ilçe Emniyetin Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstiklal Caddesi 'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

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