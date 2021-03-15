- İstiklal Caddesi'nde girişler zaman zaman kapatılıyor - Son Dakika

- İstiklal Caddesi'nde girişler zaman zaman kapatılıyor

İSTANBUL - İstiklal Caddesine girişler geçici süreyle kapatıldı. Caddedeki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla girişler zaman zaman kapatılıyor.

Yeni tip Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2020'nin aralık ayından itibaren İstiklal Caddesi'ne girişlere düzenleme getirilmişti. Düzenlemeyle, caddede aynı anda en 7 bin kişinin bulunabileceği duyurulmuş, caddeye giriş ve çıkışların yoğunluğa göre anlık olarak sağlanacağı açıklanmıştı. İlk kez aralık ayında başlanan yeni sistem bugün İstiklal Caddesinde yeniden uygulandı. Caddedeki yoğunluğun 7 bin sınırını aşması üzerine girişte bekleyen Zabıta ekipleri barikatlarla girişleri kapattı. Cadde üzerindeki yoğunluğun düzenlenmesinin ardından girişler tekrar açıldı. Zabıta ekiplerinin, caddedeki yoğunluğu kontrol etmek için girişleri zaman zaman kapatıp açmaya devam edeceği öğrenildi.