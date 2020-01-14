İstiklal Caddesi'ne ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ne ilk kazma vuruldu

6 saat önce

İstiklal (Çiftlik) Caddesi'de bugün ilk kazmanın vurulmasıyla trafiğe açma çalışmaları başladı.

İstiklal Caddesi'ne ilk kazma vuruldu, System.String[]

İstiklal (Çiftlik) Caddesi'de bugün ilk kazmanın vurulmasıyla trafiğe açma çalışmaları başladı.


Samsun'da 2014 yılında trafiğe kapatılarak 'cadde AVM'ye dönüştürülen İstiklal Caddesi'nin (Çiftlik Caddesi) yeniden trafiğe açılması ile ilgili yapılan anket çalışmasında trafiğe açılması yönünde karar çıkması sonrasında bugün ilk kazma vuruldu.


Şehrin en işlek ve bilinen simge caddelerinden birisi olan, cadde AVM olarak düzenlenen Çiftlik Caddesi, 2014 yılı sonrasında sadece yaya trafiğine açık olarak şehre hizmet veriyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi halktan ve esnaftan gelen talep üzerine Çiftlik Caddesi'nin tekrar trafiğe açılması için anket çalışması yaptı.


Caddede oturanlar, mal sahipleri ve esnafla yapılan anket sonucunda trafiğe açılmasını isteyenlerin oranı yaklaşık yüzde 64'ü bulurken, istemeyenlerin oranı ise yüzde 36 civarında kaldı. Geçen günlerde açıklanan sonuçlar sonrasında caddesinin trafiğe açılması netleşti ve bugün ise çalışmalar başladı.


Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler gün boyu mazgalları ve kaldırım taşlarını sökerek gerekli altyapı çalışmalarının ilk adımını attı. Osmaniye Caddesi kesişimi itibarıyla çalışmalarına başlayan ekipler Lise Caddesi istikametine devam etti. Bu kapsamda bazı şehir mobilyaları kaldırılarak trafiğe açıldığında uyumlu olacak şekilde yenileri yerleştirildi. Sökülen kaldırım taşları ise diğer işlerde kullanılmak üzere ayrıldı. - SAMSUN

İstiklal Caddesi, Çiftlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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