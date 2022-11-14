İmamoğlu, İstiklal'deki saldırının ardından banklarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım - Son Dakika
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İmamoğlu, İstiklal'deki saldırının ardından banklarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım

14.11.2022 18:17
İmamoğlu, İstiklal'deki saldırının ardından banklarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısının ardından bölgedeki banklar tek tek söküldü. Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir esnaf, "Bu son olaylarda bütün esnaf olarak bu ağaçların kaldırılmasını istedik" sözleriyle tepki gösterdi. Yaralıları ziyaret eden İmamoğlu banklarla ilgili gelen eleştirilere, "Bir arada, ortak bir tavırla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmak lazım" yanıtını verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından operasyon gerçekleştiren Terörle Mücadele ve İstihbarat polisleri,PKK/PYD/ YPG bomba yüklü çantayı banka bırakmadan önce 40 dakika boyunca oturan Suriye uyruklu kadın teröristAhlam Albashir'i, Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakaladı.

İSTİKLAL'DEKİ TÜM BANKLAR KALDIRILDI

Olaydan sonra İstiklal Caddesi'ndeki banklar tartışma konusu oldu. Bankların bölgede terör tehdidine karşı risk oluşturduğu belirtilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirildi. Cadde sabaha karşı yaya trafiğine açılırken, yürüyüş yolundaki tüm banklar kaldırıldı.

ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA BANK TEPKİSİ

Bölgeyi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına gelen bir esnaf, "Başkanım bu ağaçlardan biliyorsunuz. Zamanında çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bu son olaylarda bütün esnaf olarak bu ağaçların kaldırılmasını istedik. Bizzat size iletmek istedim" dedi.

"SAKSILARA SUÇ BULMAK DEĞİL DE SAKSILARI ÇALIŞTIRMAK LAZIM"

İmamoğlu, bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların son durumu hakkında bilgi alan İmamoğlu, hastane çıkışı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu banklarla ilgili gelen eleştirilere, "Açıkçası şu anda bu bir konu mudur? Konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Biz bu günlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Yani akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Bir arada, ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım" yanıtını verdi.

"YARALARI HIZLA SARACAĞIZ"

İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yararlılara acil şifalar diliyorum. Taksim, burada hastanede ziyarette bulundum. Durumları oldukça iyi yararlılarımızın. Diğer hastanelerdeki süreç de gayet iyi işliyor. Ancak İstanbul'da teröre karşı ve bu tür terörist saldırılara karşı bu şehrin ve ülkemizin barışı ve huzuru için kol kola olacak 16 milyon insanımız var. Sabah. 1-1.5 saat esnafımızla bir araya geleceğim. Yaraları hızla saracağız. Allah'ın izniyle şehrimizin huzur içinde önümüzdeki günlere devam etmesi için kol kola mücadeleye devam edeceğiz. Tamamen Emniyet birimlerimizin takibinde. Biz de onlardan bilgi alıp vatandaşlarımız paylaşıyoruz. Zaman içinde gerekli bildirimleri yapacağız."

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, İstiklal'deki saldırının ardından banklarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, İstiklal'deki saldırının ardından banklarla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım - Son Dakika
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