İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İstanbul'un, Türkiye'nin kültür, turizm merkezi burası olacak.

İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " İstanbul'un, Türkiye'nin kültür, turizm merkezi burası olacak. Beyoğlu'nu ve İstiklal Caddesi'ni buna hazırlıyoruz." dedi.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ndeki 2020 vizyonunu Galatasaray Meydanı'nda açıkladı.

İstiklal Caddesi için yeni bir dönemin başladığını belirten Yıldız, ışıl ışıl, huzurlu, yeşil bir İstiklal Caddesi için hazırlık yaptıkları söyledi.

Yıldız, göreve geldikten sonra Beyoğlu ve İstiklal Caddesi için farklı kesimlerle görüşme yaptıklarını anlatarak, "Birçok esnafımızla da görüşerek onların da görüşlerini aldık. Bu zamana kadar bazılarını yaptık, bazılarını da yapmak için planlamalarımız devam ediyor." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde bazı sorunlarının olduğunu altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi tabelayla ilgili bir düzenlemeydi. Burada kurumsal bir hassasiyet var. Bunu fazla zorlamadan İstiklal Caddesi'nin ruhuna uygun bir tabela düzenlemesi konusunu esnafımızla paylaştık. Diğer bir sorun da hanutçulardı. Onunla ilgili esnafımıza bizzat giderek, İstiklal Caddesi'nde hanutçuluğa müsaade etmeyeceğimizi esnafımızla paylaşarak kararlaştırdık. Ayrıca caddede zamansız çöpler bırakılıyor, bu da kötü görüntü, koku oluşturuyordu. Artık çöpler bir kabinle İstiklal Caddesi'ne 15 dakika süreyle bırakacaklar. O süre içerisinde belediyemizin araçları bunları alacak."

"Işıl ışıl bir İstiklal Caddesi olacak"

Yıldız, Beyoğlu'nun bir tarih, kültür, turizm şehri olduğunu vurguladı.

Beyoğlu'nda turizmle alakalı birçok yatırımın olduğunu dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un, Türkiye'nin kültür, turizm merkezi burası olacak. Beyoğlu'nu ve İstiklal Caddesi'ni buna hazırlıyoruz. Bu sabah İstiklal Caddemizi ağaçlarımızla yeşillendirdik. Bunu daha efektif bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında İstiklal Caddesi'nin aydınlatılması için yeni ışıklandırma yaparak 12 ay boyunca bu ışıklandırmanın olması konusunda bir planlama yaptık. Işıl ışıl bir İstiklal Caddemiz olacak. Caddede bir ses karışıklığı var. Sokak müzisyenlerimiz caddede var. Onların sanatına saygı duyuyoruz ama sesler iç içe geçiyor, bir karışıklık oluşturuyor. Bunu düzenlememiz gerekiyordu. Müzisyenlerimizin burada varlığını muhafaza edeceğiz. Artık caddede müzik duraklarımız olacak. Bunların sayısı arkadaşlarımız planlıyor, 15-20 civarında olacak. Buradaki geçişi bozmayacak ve seslerin birbirine karışmasını engelleyecek bir planlamayla yapılıyor. Sokak müzisyenlerinin İstiklal Caddesi'nde daha disiplinli bulunmalarını ve bu şekilde sanatlarını ifa etmelerini amaçlıyoruz."

Caddeye çiçek kokuları sıkılacak

Yıldız, İstiklal Caddesi'nde araçlarla lavanta, gül, yasemin kokuları sıkılacağını ifade etti.

İstiklal Caddesi'nin Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu aktaran Yıldız, "Burada Türkiye ve dünyanın her yanından misafirlerimiz var. Burayı turizme hazır hale getiriyoruz. Markalar da Beyoğlu'na dönmeye başladılar. Daha önce bulunmayan markalar ve ayrılmış olan markalarla birlikte ticaretiyle, görüntüsüyle, müziğiyle, insanıyla, genci, yaşlısı, engellisiyle birlikte canlı bir Beyoğlu'nu ileriki yıllara hazırlamak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Caddesi, Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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