İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı

31.10.2022 13:34

İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı. Mülk sahibinin istediği 10 bin dolar kira bedelini pastane sahiplerinin ödeyemeyecek olması kapanma gerekçesi olarak gösterildi. Lebon Pastanesi'nin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, Lebon'un Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesi olduğunu vurgulayarak, "Temennim markanın devam etmesiydi ama, olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım" dedi.

İstanbul'un tarihi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir devir sona erdi. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesi olan, İstiklal Caddesi'nin simgeleri arasında yer alan Lebon Pastanesi kepenkleri indirdi. 1810 yılında Edouard Lebon'un Beyoğlu'nda kurduğu, 1985'de isim hakkı Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınan tarihi pastane, mülk sahibi Karagözyan Vakfı'nın istediği yeni kira bedelini ödeyemedi. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyeceklerini söyledi. Lebon Pastanesi Cumhuriyet Bayramı'nda kapandı.

"TEMENNİM MARKANIN DEVAM ETMESİYDİ AMA OLMADI"

Lebon markasını alabilmek için 2 sene boyunca uğraştığını söyleyen Abdurrahman Cengiz, "Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için 2 sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullular'a ve yabancı misafirlere hizmet verdik. Benim temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı" dedi.

"ÇARESİZ KALDIK"

Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştığını belirten Cengiz, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık. Lebon'un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. Lebon'da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 kişilik elemanımız vardı, işsiz kalacak. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım. Bu pastane Osmanlının ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Lebon Pastanesi geçtiğimiz yıl kasım ayında mülk sahibinin istediği 60 bin TL kira bedeli nedeniyle sözleşmeyi yenilememişti. Uzlaşmazlık çözülemeyince yargı süreci başlamıştı. Mahkeme işletme sahiplerinin aleyhine karar vermişti. Kararın ardından pastane kapanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Beyoğlu'ndaki kavgada ölen kişinin darbedilme anı güvenlik kamerasında Beyoğlu'ndaki kavgada ölen kişinin darbedilme anı güvenlik kamerasında Beyoğlu'ndaki kavgada ölen kişinin darbedilme anı güvenlik kamerasında Beyoğlu'ndaki kavgada ölen kişinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı - Son Dakika


Son Dakika
13:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem yaratan ABD ziyaretinden sonra şimdi de İngiltere'ye gidiyor
13:24 Tecrübeli hoca Jorge Jesus'un sakatlık yaşayan İstanbulsporlu futbolcuya tekme attığı görüntüler büyük tepki topladı
13:20 Doğu Demirkol'un programına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, ilk kez konuştu
12:55 "Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı" diyen TRT spikeri hakkında AK Parti'den ilk yorum geldi: Gereği yapıldı
12:51 TRT canlı yayınında şaşırtan anlar! Kadın sporcu "Kazasız belasız bitirdik" dedikten sonra olanlara kimse inanamadı
12:37 İYİ Parti lideri Akşener, yeni parti üyesi Fakıbaba ile ilgili gerçeği sonradan öğrenmiş: Siz milletvekili misiniz?
12:29 Bakırköy'de mucizevi kurtuluş! Tır otomobilin üzerine devrildi, sürücünün eli bile çizilmedi
12:00 İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı
11:52 Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti
11:40 Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 13:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement