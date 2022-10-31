İstiklal Caddesi'nde bir devir bitti: 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı

İstanbul'un tarihi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir devir sona erdi. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesi olan, İstiklal Caddesi'nin simgeleri arasında yer alan Lebon Pastanesi kepenkleri indirdi. 1810 yılında Edouard Lebon'un Beyoğlu'nda kurduğu, 1985'de isim hakkı Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alınan tarihi pastane, mülk sahibi Karagözyan Vakfı'nın istediği yeni kira bedelini ödeyemedi. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarının 10 bin dolara yükseldiğini, bu bedeli ödeyemeyeceklerini söyledi. Lebon Pastanesi Cumhuriyet Bayramı'nda kapandı.

"TEMENNİM MARKANIN DEVAM ETMESİYDİ AMA OLMADI"

Lebon markasını alabilmek için 2 sene boyunca uğraştığını söyleyen Abdurrahman Cengiz, "Lebon 1810 yılında Beyoğlu'nda pastanesini açıyor. 1940'lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi'nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972 yıllarında ise kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için 2 sene uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullular'a ve yabancı misafirlere hizmet verdik. Benim temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı" dedi.

"ÇARESİZ KALDIK"

Karagözyan Vakfı'nın 15 yıldır kendilerini tahliye etmek için uğraştığını belirten Cengiz, "Açtığımız davaları da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Zam yapalım, Vakıf olduğu için bağış yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Çaresiz kaldık, 29 Ekim Cumartesi günü kapattık. Lebon'un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. Lebon'da 10 milyon dolarlık yatırım var. Bu yatırım hurdaya gidecek. 12 kişilik elemanımız vardı, işsiz kalacak. Elemanların tazminatlarını vermeye çalışıyorum. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım. Bu pastane Osmanlının ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi" ifadelerini kullandı.