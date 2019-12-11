İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağına anket çalışmasıyla karar verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağına anket çalışmasıyla karar verilecek - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağına anket çalışmasıyla karar verilecek

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında trafiğe kapatılan İstiklal Caddesi'nin yeniden trafiğe açılması için anket çalışması başlattı.

İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağına anket çalışmasıyla karar verilecek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında trafiğe kapatılan İstiklal Caddesi'nin yeniden trafiğe açılması için anket çalışması başlattı.

Anketörler İstiklal Caddesi'ni gezerek esnafa, caddenin yeniden trafiğe açılıp açılmamasını isteyip istemediklerini sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, caddede incelemelerde bulunduğu sırada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halk arasında Çiftlik Caddesi denilen İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağına vatandaşların karar vereceğini söyledi.

Cadde üzerinde bulunan esnaf, mülk sahipleri, kiracılar ve çalışanlar ile anket çalışması yapacaklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Attığımız her adımın, yaptığımız her hizmetin gelecek vizyonu olması, halkımız tarafından kabul görmesi bizim için çok önemlidir. Önümüzdeki haftalarda Subaşı'ndaki yapı ve Anakent İş Merkezi hakkında da bu tür anket çalışması yapacağız.Çiftlik Caddesi'nin geçmişte trafiğe kapatılmasından sonra cadde ve çevresinde ticarette ciddi bir kan kaybı yaşandı. Trafiğe açılıp açılmaması noktasında cadde üzerindeki esnafın ve üst katlarda oturan büro sahipleri ile oturanların kanaatini almanın en doğru yol olacağına karar verdik."

Demir, anket sonucunda caddenin trafiğe açılması yönünde bir irade çıkarsa hemen çalışmalara başlayacaklarını vurgulayarak, "Anket neticesinde trafiğe açılması ağırlık kazanırsa biz tekrar Çiftlik'in bu alt ve üst dokularda otopark ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. Otoparkların tamamlanmasından sonra tekrar trafiğe kapatılması imkanı doğabilir. Yani otoparkları yaptığımızda araç girişi Çiftlik'ten değil de arka sokaklardan park yerlerini yapabilirsek o günkü şartlarda onu yeniden görüp ileride tekrar trafiğe kapatılabilecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Ciddi bir maliyet getirmeyecek." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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