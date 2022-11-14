İstiklal Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı

Dün akşam saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız ise yaralandı. Patlamanın ardından bugün İstiklal Caddesi Türk bayrakları ile donatıldı.

MANZARA GÖRÜNTÜLENDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

TERÖRİST YAKALANMIŞTI

Öte yandan bombayı bırakıp kaçan kadın terörist ise sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen terörist, ilk sorgusunda PKK bağlantısını itiraf ederek terör örgütünün kendisini özel istihbarat elemanı olarak yetiştirdiğini söyledi.

"YUNANİSTAN'A KAÇIRILACAKTI"

Son gelişmeleri aktarmak için kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıya ve teröriste dair yeni bilgileri paylaştı. Soylu, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.