İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk - Son Dakika

İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk

ÜNİVERSİTEYE giriş sınavının ilk oturumun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.

ÜNİVERSİTEYE giriş sınavının ilk oturumun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Şişli'deki Maçka Parkı'nda yoğun kalabalık oluştu.

Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

İstanbul'da üniversitelere giriş sınavının ilk oturumunun yapılması sonrasında 18.00'de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde akşam ve gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Caddenin eski günlerini aratmayan yoğunluktaki kalabalıktaki vatandaşların bir kısmı maske takarken bir kısmı ise maskeyi çenesinin altından taktı. Caddede maske takmayan çok sayıda vatandaşın olduğu da görüldü.

MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK

Vatandaş yoğunluğunun yaşandığı yerlerden birisi de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu. Akşam ve gece saatlerinde yoğun olduğu gözlenen Maçka Parkı'nda vatandaşlar arkadaşları ve aileleriyle yürüyüş yaptı ve sohbet etti. Yürüyüş yapanların maske taktığı Maçka Parkı'nda çimlerin üzerinde oturanların ise maske takmadığı görüldü.

"ÇEVREMDE VİRÜSÜ BULAŞTIRACAĞIM KİMSE YOK"

İstiklal Caddesinde maskesiz gezen Çağdaş Çıkar, "Açıkçası benim ailem burada değil Hatay'da çevremde bulaştırabileceğim kimse yok. Bana bulaşırsa şayet çok korkmuyorum. Ben birine bulaştırmaktan korkuyorum" dedi. Selcan Eraslan ise, "Her zaman çevremizdekileri uyarıyoruz maske takın diye ama takmadıktan sonra da bizim yapacak bir şeyimiz yok bu bizi tehlikeye sokuyor" diye konuştu. Gökhan Korkmaz, ise, "Gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra pek bir şey olacağını sanmıyorum. Tabi etrafımızda da tedbirlere uymayan çok insan var. Su içtiğim için maske takmadım evet bu kalabalıkta maskesiz gezmek tehlikeli" dedi.


- Rk
İstiklal Caddesi, Maçka Parkı, Beyoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 01:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk - Son Dakika

Son Dakika

07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 07:47 Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı 07:37 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
07:47
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
07:37
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 08:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]