İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk - Son Dakika

KURBAN Bayramı'nın üçüncü günü İstiklal Caddesi 'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede, kimi maskeyi çenesinin altına kimisi ise fotoğraf çekmek için ensesine taktı. Sosyal mesafe ise unutuldu.

Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde insanlar kendilerini sokaklara attılar. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kurallar hiçe sayıldı. Koronavirüs tedbirleri konusuna yapılan tüm uyarılara rağmen, İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe unutuldu. Adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşların büyük bölümü maske takarken, kimileri maskesini çenesinin altına kimileri de ensesine taktı.