İstiklal Caddesi ve Sahil Kenarları Doldu Taştı

İstiklal Caddesi ve sahil kenarları doldu taştıİSTANBUL - Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, kendilerini dışarı attı.

İstiklal Caddesi ve sahil kenarları doldu taştı



İSTANBUL - Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, kendilerini dışarı attı. İstiklal Caddesi Sahillere akın eden vatandaşlar, adeta insan seli oluşturdu.

İstanbul'da bugün 13 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yazdan kalma bir günün yaşanmasına neden oldu. İstanbullular, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilip kendilerini dışarı attı. İstanbul'un çeşitli bölgeleri güneşli havayı fırsata çevirenlerle doldu taştı. En çok rağbet gören yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken insanların oluşturduğu insan seli kameralara yansıdı.

Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular parklara akın etti

İstanbul'da bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik yapmak için sahilleri tercih etti. Sahilde kalabalık oluşturan vatandaşlar havadan görüntülenirken bazı gençler ise günün tadını bisiklete binerek ve spor yaparak çıkardı.

Ailesiyle birlikte gezmeye çıkan İsmail Başaran da günü fırsata çevirdiklerini söyledi. Çocuklarıyla birlikte sosyalleşmek için dışarı çıktıklarını ifade eden Başaran, "Bugünün fırsatını iyi değerlendirmek istedik. Okullar tatil de olunca çocuklar da faydalansınlar, biraz sosyalleşelim dedik. Hep evin içinde olmuyor devamlı televizyon, telefon olmuyor." dedi.

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