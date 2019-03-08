Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi Yaya Trafiğine Açıldı

İstiklal Caddesi Yaya Trafiğine Açıldı

54 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlar saat 19.30 için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yaptı.

İstiklal Caddesi Yaya Trafiğine Açıldı, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlar saat 19.30 için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş çağrısı yaptı. İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınlar, slogan atarak yürümek istedi. Ancak polis izin vermeyerek İstiklal caddesini yaya trafiğine kapattı. Cadde saat 22.30 sıralarında tekrar yaya trafiğine açıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

8 Mart, İstiklal Caddesi, Güncel
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