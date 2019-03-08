İstiklal Caddesi Yaya ve Araç Trafiğine Kapatıldı
1 saat önce
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak olan yürüşüş öncesinde İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar polis bariyerleri ile kapatıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle yapılacak olan yürüşüş öncesinde İstiklal Caddesi
'ne çıkan bütün sokaklar polis bariyerleri ile kapatıldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan caddede yürüyüş yapılmasına izin verilmeyeceği, kadınların farklı bir bulvara yönlendirileceği öğrenildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yürüyecek olan kadınların farklı bir bulvara yönlendirilecekleri öğrenildi. Polis
ekipleri, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakları bariyerler ile kapattı. Caddeye yayaların ve araçların giriş yapmasına izin verilmiyor. Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: İHA
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