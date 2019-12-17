İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'un önemli turizm noktalarından olan İstiklal Caddesi'ni yeni yıla hazırlıyor.

Beyoğlu Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala İstiklal Caddesi'nde ışıklandırma çalışması başlattı.

Ekipler, Taksim-Tünel arasına çeşitli renk ve güçlerde led süslemeler taktı.

Işıklandırma çalışmasıyla beraber İstiklal Caddesi'nde belirli aralıklarla 50'in üzerinde asma germe cadde motifi monte edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nin yeni yılla birlikte cazibesini daha da artıracağını belirtti.

Beyoğlu esnafını her açıdan desteklediklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Yeni yılda İstiklal Caddesi'ndeki esnafımızı memnun edecek ışıklandırma çalışmasını gerçekleştirdik. Her yıl yenilenen bu süslemelerle esnafımızın ihtiyacı giderilmiş olup, gelen ziyaretçilerimize de görsel şölen sunmuş oluyoruz. Beyoğlu, kültür, turizm ve eğlencenin merkezi olmaya devam edecektir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız artarak sürecektir."

Yıldız, yapılan ışıklandırmanın kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.