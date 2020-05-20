İSTİKLAL CADDESİ YİNE KALABALIK - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ YİNE KALABALIK
İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
İstiklal Caddesi
son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu