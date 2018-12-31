Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde Bekçiler de Görev Yapıyor

İstiklal Caddesinde Bekçiler de Görev Yapıyor

30 dakika önce

İSTİKLAL İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı.

İstiklal Caddesinde Bekçiler de Görev Yapıyor, System.String[]
İSTİKLAL  İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı. Mahalle bekçileri İstiklal Caddesi'nin Tünel girişinden caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların üst baş aramasını yaptı, çantaları kontrol etti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:38 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, İstiklal Caddesi, Güncel
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