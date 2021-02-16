İstiklal Caddesi'nde görenleri hayrete düşüren manzara - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde tarihi bir binadan düşen parçalar ekiplerce temizlendi. Düşme riski olan parçalar da itfaiye ekiplerince söküldü. Caddeden geçenler bu manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde bulunan tarihi bir binanın pencere saçaklarındaki büyük taş parçaları rüzgar ve karın etkisiyle kopup caddeye düşmüş, caddede büyük panik yaşanmıştı. O esnada parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlemişti. Bugün tarihi binadan düşen parçalar belediye ekiplerince temizlenerek kaldırıldı. Tarihi binadaki düşme tehlikesi olan diğer parçalar da itfaiye ekiplerince yerinden sökülerek olası başka bir kazanın önüne geçildi.

Şaşkınlıkla izlediler

İtfaiye ekiplerinin tarihi binadaki çalışmaları sürerken caddeden geçenler yaşananları meraklı gözlerle izledi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen turist ve vatandaşlar tarihi binadaki çalışmayı uzun süre izledi, kimileri de o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"Binaların senelik bakımının yapılması lazım"

İnşaatçı olduğunu söyleyen Mustafa Şahin, "Yağmur ve kar suyu aldığı için dış cephedeki tarihi taş kaplamalar kendiliğinden düştü. Allah'tan verilmiş sadakamız varmış, kimseye isabet etmedi. Oradaki bir kısım parçaları biz kendimiz kaldırdık. Daha sonra Beyoğlu Belediyesini aradık, onlar da itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye sayesinde oradaki tehlike giderilmiş oldu. Şu anda herhangi bir tehlike kalmadı. Biz de gerekli önlemleri alacağız, İnşallah. Bu gibi olayların yaşanmaması için belediye ekiplerimizin bina sahiplerini uyararak binaların yıllık bakımlarının yapılmasını sağlaması lazım. Nasıl ki kıyafetlerimizi değiştiriyor, ayakkabılarımızı sürekli boyuyorsak aynı şekilde binalarımızın bakımlarını da yapmamız gerekir. Gerekli önlemlerin alınması lazım. Buradaki taşlar tarihi, 100 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. - İSTANBUL