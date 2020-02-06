İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

6 saat önce

İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı, System.String[]

İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesinde bulunan Hüseyin Ağa Cami'sinin çatısına çıkan bir kedi, bulunduğu yerden aşağı inmek istedi ancak başaramadı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için merdiven aracıyla caminin çatısına çıktı. İtfaiye erleri kedinin hareket halinde olması sebebiyle çatı üzerinde zor anlar yaşadı. İtfaiye erleri ile kedi arasındaki kovalamaca kedinin bir anda yan taraftaki başka bir binanın çatısına atlayıp, oradan da yola inmesiyle son buldu. Kedinin bulunduğu yerden inmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. O dakikalarda caddeden geçen yerli ve yabancı turistler olan biteni meraklı gözlerle takip etti.

"2 GÜNDÜR ÇATIDA İNEMİYOR"

Kediyi görerek itfaiyeye haber verdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Yukarıda kedi var, iki gündür oradaydı. Ağaçtan tırmanıp oraya çıkmış, şimdi de inemiyor. Aradık, itfaiye geldi sağ olsun, müdahale ediyorlar, indirecekler" dedi.

(Sümer Avcı/İHA)

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı
65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının devam etmesi için iki farklı formül düşünülüyor Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]