İstiklal Caddesinde giyim dükkanında korkutan yangın - Son Dakika

İstiklal Caddesinde giyim dükkanında korkutan yangın
İstiklal Caddesinde giyim dükkanında korkutan yangın Dumandan etkilenen iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan iki katlı bir giyim dükkanın ikinci katında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.
İstiklal Caddesinde giyim dükkanında korkutan yangın
Dumandan etkilenen iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan iki katlı bir giyim dükkanın ikinci katında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen işçi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan bir giyim dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Tünel'e yakın kısımda bulunan bir giyim dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sırasında işyerinde dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işyeri çalışanı çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından işyerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:32 Kaynak: İHA
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