Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor

İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor

1 saat önce

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL DHATaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.

İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor, System.String[]
Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesindeki kalabalık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:28 Kaynak: DHA

Taksim, DHA, İstiklal Caddesi, Güncel
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