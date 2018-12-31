Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor

İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor

7 dakika önce

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL DHATaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.

İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor, System.String[]
Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:08 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı Meteorolojiden 5 Bölge İçin Sağanak Yağış Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:15:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]