İstiklal Caddesinde Kalabalık Artıyor
7 dakika önce
Doğanay YAVUZ / İSTANBUL DHATaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.
Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala hareketlilik artıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:08 Kaynak: DHA
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