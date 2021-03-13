İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu - Son Dakika

İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu
13.03.2021 16:09
- İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu Yeni normalde İstiklal Caddesinde anormal görüntü İğne atsan yere düşmez dedirten manzara Yeni normalin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı.
- İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu
Yeni normalde İstiklal Caddesinde anormal görüntü
İğne atsan yere düşmez dedirten manzara
İSTANBUL - Yeni normalin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüse rağmen ağzına kadar dolan caddenin bu görüntüsü korkuttu.
Yeni kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde Taksim ve İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmazken, "İğne atsan yere düşmez" deyimi de gerçek oldu.
Son Dakika ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti