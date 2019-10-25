Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı
Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

20 dakika önce

İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı Paniğe neden olan çantadan elbise çıktıİSTANBUL - İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu.

İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

Paniğe neden olan çantadan elbise çıktı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Caddeyi kapatan polis ekipleri, yaptığı incelemede çantada elbise olduğunu belirledi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta vatandaşlarda paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, çantanın olduğu bölgeye şeritler çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesinde bulunan turistler ise alternatif sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çantada elbise olduğu anlaşılınca, ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.

İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesi, Galatasaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler
Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım ABD'de 16 yaşındaki kayıp kızın izi cinsel içerikli film sitesinde bulundu Radamel Falcao ile ilgili şok yorum: 7 ay sahalardan uzak kalabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 00:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]