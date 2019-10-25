İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

Paniğe neden olan çantadan elbise çıktı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Caddeyi kapatan polis ekipleri, yaptığı incelemede çantada elbise olduğunu belirledi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta vatandaşlarda paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, çantanın olduğu bölgeye şeritler çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesinde bulunan turistler ise alternatif sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çantada elbise olduğu anlaşılınca, ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.