İstiklal Caddesindeki Lüks Mekanlara Dadanan Dilenci Yakalandı
8 dakika önce
Beyoğlu İstiklal Caddesinde lüks mekanlara dadanarak turistlerden para isteyen dilenci, son olarak girmeye çalıştığı mekana alınmayınca tartışma çıkardı.
Beyoğlu
İstiklal Caddesinde lüks mekanlara dadanarak turistlerden para isteyen dilenci, son olarak girmeye çalıştığı mekana alınmayınca tartışma çıkardı. Güvenlik tarafından uzaklaştırılan dilenci Güven Timleri
tarafından yakalanarak Beyoğlu Belediyesi Zabıta
ekiplerine teslim edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesini mesken tutan bir dilenci, cadde üzerinde bulunan lüks mekanlara giderek turistlerden para dilendi. Temiz kıyafeti ve elindeki şemsiye ile normal dilencilerden farklı bir yol izleyen kimliği belirsiz şahıs, turistlere yavaş yavaş yaklaşarak duygu sömürüsü yaptı. Taksim
Meydanına doğru ilerleyen dilenci son olarak bir mekana girmek istediği sırada güvenlik görevlisi tarafından fark edilerek içeriye alınmadı. Bunun üzerine iş yeri çalışanlarıyla tartışan dilenci güvenlik görevlisi tarafından mekandan uzaklaştırıldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Güven Timleri, takibe aldıkları şahsı bir süre sonra yakaladı. Cadde üzerindeki mekanlara dadanan dilenci Güven Timleri tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:00 Kaynak: İHA
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