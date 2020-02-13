İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar - Son Dakika

İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar

13 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çevre dostu bir kent için başlatılan "Kenti Mis" etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çevre dostu bir kent için başlatılan "Kenti Mis" etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ve temizlik görevlileri, bandonun çaldığı müzikler eşliğinde İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlattı 'Kenti Mis' etkinlikleri kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin temizlik ekipleri, Çevre Mühendisleri Odası, Mersin Çevre ve Doğa Derneği ve STK'ların katılımıyla temiz bir çevre için farkındalık yürüyüşü yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can'ın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Bandosunun müzikleri eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca Tren Garına kadar devam etti. Esnafın ve vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüş ekibi, mavi yeşil yeleklerini giyerek, ellerinde çöp toplama maşaları ile etraftaki çöpleri topladı.


Tren Garına kadar çöp toplayarak yürüyüşünü tamamlayan grubu, halk dansları ekibi karşıladı. Vatandaşların eşlik ettiği dans ekibi, müzik ve davul eşliğinde performans sergiledi.


"Kentin her bölgesini temizlemeye gayret ediyoruz"


Yürüyüş boyunca ekibe eşlik ederek çöp toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halisdemir, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her bölgesinde temizlik faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, kentin temizliğine çok önem vermekte. Bu nedenle kentin temizliğinde gerek kadın personelin alınması gerek teknolojik cihazların alınmasıyla kentimizin mis gibi olmasını istediği için 'Kenti Mis' sloganıyla bu haftayı 'Temizlik Etkinliği Haftası' olarak ilan ettik. Kentimizin çeşitli yerlerinde faaliyetler yürütmekteyiz. İstiklal Caddesinde sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumundan vatandaşlarımızla, halkımızla, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Rıza Bey ile birlikte bir farkındalık yürüyüşü planladık" dedi.


"Halkımızdan tek isteğimiz var, lütfen bize destek olun"


Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her noktasının temiz olması için çalıştıklarını ifade eden Halisdemir, "Biz elimizden geldiğince kentin her bölgesini temizlemeye gayret ediyoruz. Halkımızın da bize destek vermesini istiyoruz. Bu nedenle bir farkındalık etkinliği düzenledik. Biz kentin temizliğine çok önem veriyoruz. Kentin temizliği, kentin kalitesini artıracaktır. Halkımız kaliteli bir yaşam sürdürmek zorundadır. Biz de bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız ama halkımızdan tek isteğimiz var, lütfen bize destek olun" çağrısında bulundu. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Mis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler
11:41 Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu
11:41 Şeyma Subaşı'nın kahve molası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 11:58:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]