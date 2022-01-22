"İstiklal, Cumhuriyet, Yeni Türkiye ve İzmir" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, yeni yüzyılda dünyanın Türkiye'nin yükselişine şahit olduğunu söyledi.

Metin Külünk, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde Ege Manisalılar Federasyonu ve Bedensel Engelliler Yaşam Derneği (BEYDER) iş birliğiyle düzenlenen "İstiklal, Cumhuriyet, Yeni Türkiye ve İzmir" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Külünk, yeni yüzyılda dünyanın Türkiye'nin yükselişine şahit olduğunu ifade ederek, "Bu yüzyıl, Latin Amerika'nın, Afrika'nın, Asya'nın, Balkanlar'ın yüzünün gülmeye başlayacağı yüzyıldır. 200 yıl süren fetret dönemimiz artık sona ermiştir. " dedi.

Türkiye'yi darbeler, devalüasyonlar, sosyal ve ekonomik kaos üzerinden yıpratmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Külünk, yine de Türkiye'nin yükselişine kimsenin engel olamayacağını belirtti.

Külünk, bazı egemen güçlerin dünya nüfusunu tekno-dine yöneltmeye çalıştığını, insanlığı da yapay zekaların emrine sokmaya çalıştığını savunarak, şöyle konuştu:

"İkincil hedefleri de insanı cinsiyetsizleştirmek. Son günlerde tartışma konusu olan bir sanatçının şarkı sözleri üzerinden ifade edilen Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik cümleler, rastlantı cümleler değildir. Yılbaşı gecesinin hemen ardından bir televizyon kanalında pagan ritüelleriyle yapılan programlar sıradan değildir. Hedefleri insanı cinsiyetsizleştirmektir.

Hedefleri aileyi çökertmektir. Biyolojik insanın sonunu getirmek için üreme fonksiyonlarını tüketmektir. Özellikle devletleri çökertmektir ve doğrudan hedefleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıdır."

"İstanbul Ankara'dan yönetilemez." cümleleri veya İzmir'in bağımsızlığı tartışmalarının da sıradan olmadığını kaydeden Külünk, insanlığa, Türk milletine ve aileye yönelik bu tehditlerin büyük bir aklın ürünü olduğunu söyledi.

Külünk, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin emperyalizme boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün antiemperyalist olduğunu ve silah arkadaşlarıyla tüm yurtta ve İzmir'de büyük bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyleyen Külünk, "İzmir'in FETÖ'nün üssü olarak seçilmesi, FETÖ'nün Kestanepazarı hikayesi 9 Eylül 1919'dan intikam alma sebebidir. FETÖ de PKK da DEAŞ da LGBT de paganizmin emrindedir. Stratejik hedefleri bu 4 örgüt üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açılmış savaş ve Anadolu'ya Sevr dayatmasıdır. Sosyal soykırımdır." diye konuştu.

Türkiye'de kimsenin karşıt mahalleler anlayışıyla hareket etmemesi gerektiğini söyleyen Külünk, sosyolojik fay hatlarını kırmaya çalışanlara, iç savaş çıkarmak isteyenlere de itibar edilmemesini istedi.

Külünk, ülkenin önünde kritik bir dönem olduğuna dikkati çekerek, "Bir noktaya dikkat etmemiz lazım. Biz bir ve bütünüz. Hayat tarzlarımız farklı olabilir ama İzmir Türkiye'dir, Türkiye İzmir'dir. Biz büyük oyunu bozmalıyız." dedi.