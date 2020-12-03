İstiklal'de ara sokaklarda da önlem alındı - Son Dakika

İstiklal'de ara sokaklarda da önlem alındı

03.12.2020 12:51
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İSTİKLAL Caddesi'nde "7 bin kişi" kuralı vatandaşı memnun ederken esnaf ise işlerinin düşeceğini belirterek uygulamaya karşı çıktı.

İSTİKLAL Caddesi'nde "7 bin kişi" kuralı vatandaşı memnun ederken esnaf ise işlerinin düşeceğini belirterek uygulamaya karşı çıktı.

Türkiye'de vaka sayılarının hızla artmasıyla, vakaların en fazla olduğu illerden biri olan İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alınmaya başlandı. İl Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararların yanında, bazı ilçelerde ek önlemler aldı. Kimi ilçelerde meydanlardaki banklarda oturmak yasaklanırken,  salgına karşı alınacak yeni tedbirleri görüşmek üzere toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu alanlarda uygulanmak üzere yeni tedbirler aldı. Buna göre, yoğunluğu önlemek için saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi alınacak ve 3 metrekareye 1 kişi düşecek. Kontrollerin sağlanabilmesi için cadde girişlerine Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından bariyerlerin konulduğu görüldü. Öte yandan İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakların başına da bariyerler konularak önlem alındı. Caddede bulunabilecek kişi sayısına ulaşıldığında, bu noktalardan vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Vatandaşların çoğu uygulamalardan memnunken, esnaf ise alınan tedbirlere karşı çıktı.

"KONTENJAN DOLDU DENİLEREK İNSANLAR GERİ Mİ GÖNDERİLECEK?"

İşe gitmek için İstiklal Caddesi'nden geçmek zorunda olduğunu ifade eden Recep Yıldırım, "Buranın kapasitesini bilmiyorum. Yani kaç bin kişidir bilemiyorum. 7 bin kişiye nasıl bir sınırlama getirecekler? Kontenjan doldu denilerek bu insanlar geri mi gönderilecek? Nasıl olacak? Bütün ara sokaklar mı kapatılacak?" diye konuştu.

"İNSANLARIN BU DİSİPLİNE UYACAĞINI SANMIYORUM"Uygulara uyulmayacağını düşündüğünü söyleyen Fatih Coşar ise, "O disipline uyulursa güzel bir şey ama? Ne kadar dikkat ederler göreceğiz. Sözde iki şeride ayırdılar burayı ama ne kadar dikkat ederler, kim uyar bakacağız. İnsanlarımızın bu disipline pek uyacağını zannetmiyorum. Ne yapar eder, gelirler. Sizce bu yasaklar bir işe yarıyor mu? İstiklal Caddesi girişinde stantları yeni kuruyorlardı, biz erken geldik bir şey sormadılar bize" ifadelerini kullandı. Mevlam Demirünal, "Bence doğru bir karar, koronavirüs salgını varken bunun yapılması uygun. Caddeye girerken gördüm, kontrol vardı. Bize HES kodu soruldu" şeklinde konuştu.

"BU KARAR BENİ VATANDAŞ OLARAK MEMNUN EDER"Sabah erken saatlerde İstiklal Caddesi'ne geldiğini söyleyen Kemal Aktan ise, "Ben erken saatlerde geldim, bir zabıta görevlisi vardı orada ama bir sorun yaşamadım. Herhangi bir uygulamaya tabi tutulmadım. Ama dönüşte bir hareketlilik görüyorum. Tabii ki halkın yoğun olduğu yerlerde bir takım sınırlamaların olmasını doğal karşılıyorum. Bu beni vatandaş olarak memnun eder ancak empati yapacak olursak, esnaf için pek mantıklı gözükmeyebilir" dedi.

"ESNAFA BÜYÜK DARBE VURULDU"İstiklal Caddesi'nde çalışan bir esnaf ise uygulamadan memnun olmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:   "Ben esnaf olarak, esnafa çok büyük darbe vurulduğunu düşünüyorum. İstiklal'e 7 bin kişi değil de 17 bin kişi girse ne olacak. Ben dükkanıma gireceğim, beni buradan almadılar, ta Taksim'e git, gel diyorlar. Ben günde kaç defa buradan gidip geliyorum. Karşı sokağa tuvalete gidip geliyoruz. Kapatmışlar yolu, nasıl girip çıkacağız? Burası turistik bir bölge."

"BU UYGULAMA ESNAFIN BİTMESİ DEMEK"

İstiklal Caddesi'nde kestane satan bir başka esnaf da, "Uygulamalardan pek memnun değiliz. İstiklal Caddesi gibi koca yere 7 bin kişinin alınması demek, esnafın bitmesi demektir.  Bu iyi bir önlem değil. İnsanlara ne kadar izin verilirse, o kadar sokağa çıkacaklar zaten" diye konuştu.


- İstanbul

İstiklal Caddesi, İstanbul, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstiklal'de ara sokaklarda da önlem alındı - Son Dakika


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