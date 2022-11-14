İstiklal'deki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile babası toprağa verildi! Acılı anne feryat etti - Son Dakika
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İstiklal'deki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile babası toprağa verildi! Acılı anne feryat etti

14.11.2022 15:48

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri havayolu ile Adana'ya getirildi. Kocasını ve kızını kaybeden acılı anne, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı dökerken baba ve kızı büyük bir kalabalıkla son yolculuklarına uğurlandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kayeden Ecrin ile babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri havayolu ile Adana'ya getirildi. Küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirildi. Cenazeler törenle karşılandı.

"ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR"

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öptü. Anne Meydan, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Oradan da Yusuf Meydan'ın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

NİŞAN İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞLER

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Yusuf Meydan, ailesiyle birlikte kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldi. Hafta sonu olduğu için Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'nde geziye çıktı. Yusuf Meydan, kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi'nde gezdiği sırada hain bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz, İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

ADANA'YA DÖNMEK İÇİN BİLETLERİNİ ALMIŞLAR

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'

"ECRİN ACIKTIĞI İÇİN YEMEK YİYECEK YER ARIYORLARDI"

İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi. O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA EŞİNİ VE KIZINI KAYBEDEN MEVLÜDİYE, 'ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR'
Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal'deki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile babası toprağa verildi! Acılı anne feryat etti - Son Dakika

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