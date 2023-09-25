İSTİKLAL'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 3 TAHLİYE - 1 - Son Dakika

İSTİKLAL'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 3 TAHLİYE - 1

İSTİKLAL\'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 3 TAHLİYE - 1
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:01

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.

Özden ATİK İSTANBUL, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa tahliye kararı verildi. Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi .

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTİKLAL'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 3 TAHLİYE - 1 - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Bakü'nün zaferi Macron'un uykularını kaçırdı! Türkiye ve Azerbaycan hakkında küstah sözler
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:49:41. #1.13#
SON DAKİKA: İSTİKLAL'DEKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA 3 TAHLİYE - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement