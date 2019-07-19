Son Dakika Haberleri: İstiklal Mahallesi sakinlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret
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İstiklal Mahallesi sakinlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

52 dakika önce

Şuhut İstiklal Mahallesi sakinleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

İstiklal Mahallesi sakinlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]
Şuhut İstiklal Mahallesi sakinleri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'a ilçeye doğal gaz kazandırdığı için teşekkür eden mahalle sakinleri, diğer sorunlarını da iletti. Başkan Bozkurt ise her zaman hemşehrileri için var gücüyle çalıştıklarını ifade ederek diğer sorunlarla da ilgilendiklerini belirtti. İstiklal Mahallesi sakinleri Başkan Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:28 Kaynak: İHA
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