İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi - Son Dakika

Balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye önünde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse , Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, belediye personeli sosyal mesafeyi koruyarak İstiklal Marşı'nı okudu. Emniyet Müdürlüğü binası da bayraklarla donatılırken, pencerelere çıkan personel coşkuyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Emniyet Müdürlüğü binasında polislerin İstiklal Marşını okuması Yozgat'ta da saat 21.00'de belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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