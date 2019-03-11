Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı 98 Yaşında

İstiklal Marşı 98 Yaşında

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Torun, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı şehitlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anarak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda büyük Atatürk'ün önderliğinde yoktan var olan, cumhuriyetini kuran ulusumuz dün olduğu gibi bugün de özgürlüğünden vazgeçmeyecek, iradesini tek bir kişiye teslim etmeyecektir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şu dönemde, istiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğü unutulmadan, bizlere armağan edilen destansı bir mücadelenin umudunu, İstiklal Marşımızın her dizesini kalbimizin derinliklerinde hissetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin her türlü sorununu çözeceğiz, her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz."

Torun, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:28 Kaynak: AA

Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Ersoy, Politika
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