Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı 98 Yaşında

İstiklal Marşı 98 Yaşında

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı 98 Yaşında, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın önemine değinerek, "İstiklal Marşı'mız, ülkemizin bağımsızlık sürecinde faal rol alan, hayatını vatanına ve milletine adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bir kahramanlık destanıdır." ifadelerine yer verdi.

"İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Topyekün vatan mücadelesinin verildiği bir dönemde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'mız, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletimize yaşattığı ortak duygu ve coşkuyla zorluklara karşı dayanma gücümüzü artırmış, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş, güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Milli mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında ebediyen yankılanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyor, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Yıldızı Shinji Kagawa, Japonya'da Gündemden Düşmüyor Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı 98 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]