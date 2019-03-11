İstiklal Marşı 98. Yaşında

Kilis
Valisi Recep Soytürk, AK Parti
Kilis Milletvekili Hilmi Dülger
ve Belediye Başkanı Hasan Kara
, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Soytürk, mesajında, devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın, TBMM'de kabul edilişinin 98. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
İstiklal Marşı'nın ülkenin milli marşı ve milli düsturu olduğuna işaret eden Soytürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere milli şair Mehmet Akif Ersoy
ve tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ettiklerini ifade etti.
Milletvekili Hilmi Dülger de mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin duygularına en iyi şekilde tercüman olduğuna işaret ederek, "Bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız, ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Hasan Kara da merhum Mehmet Akif Ersoy
'un vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel şekilde yansıttığını aktardı.