İstiklal Marşı 98 Yaşında

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur." ifadelerini kullandı.



Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın aziz milletin vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi en veciz şekilde anlattığını belirterek şunları kaydetti:



"Bu itibarla İstiklal Marşı'nda yer alan; 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarında da ifade edildiği gibi İslam'ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur."



Erbaş, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünün yıl dönümünde, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ile milli mücadelenin aziz şehitleri ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle andı.

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