İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı - Son Dakika

İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı

26.05.2021 14:26
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin daha yeşil olması için 450 adet çeşitli türlerde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Üniversitemizin önemli bir ihtiyacı olan sosyal alanı yani 'kampüspark'...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin daha yeşil olması için 450 adet çeşitli türlerde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Üniversitemizin önemli bir ihtiyacı olan sosyal alanı yani 'kampüspark' projemizi yeşilimize zarar vermeden tamamlayarak hayata geçirdik. İstiklal Marşı Anıt'ımız şimdi ve bundan sonra üniversitemizin simgesi haline gelecektir" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde bir dizi açılışlar gerçekleşirken, programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Rektör Beydemir, "Bugün burada, önemli bir eksiğimiz var ki o da hiç şüphesiz buraların asıl sahipleri olan öğrencilerimizdir. İçinde bulunduğumuz salgın şartları nedeni ile öğrencilerimizden bir süredir ayrıyız. Ümit ediyorum ki aşılama sürecinin hızla ilerlemesi ile en kısa zamanda biz öğrencilerimize onlarda üniversitelerine kavuşacaklardır. Ancak bu olumsuz koşullar öğrencilerimize 'En İyi Olanı' sunma arzumuza engel değildir. Üniversiteler devletlerin güncel bilim ve teknolojideki yerlerini gösterdikleri gibi bulundukları ülkelerin eğitim seviyelerini ve güçlerini de temsil ederler. Çok değil biraz tarihimize baktığımızda dünyanın en güçlü ve en refah toplumu olarak yüzlerce yıl yaşamış ve temelleri şu bastığımız topraklarda atılmış olan Osmanlı imparatorluğu da gücünü, zamanının teknolojisini takip eden o zamanın üniversiteleri olan medreselerinden yetişen bilim insanlarından almıştır. Bunu ispat etmek çok zor değildir. Sinan'ın Süleymaniye'sine, Selimiye'sine, Fatihin surları paramparça eden toplarına, gemilerine, insanlara şifa dağıtan hekimlerine bakmak bile bu iddiaların ispatı olacaktır" dedi.

"Üniversitesi de resmi olarak kurulduğu 2007 yılından bu yana çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Türkiye'nin dört bir yanında kurulmuş olan üniversitelerde bilim insanları tarafından yürütülen yüzlerce proje, bu gün tüm sektörlerde Türkiye'ye yapacağı atılımların öncüsü olacağını söyledi. Beydemir, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de resmi olarak kurulduğu 2007 yılından bu yana çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Kurulduğu günden bu güne kadar üniversitemizin gelişiminde rol almış herkese gönülden teşekkür ediyorum. Mart 2020 den bu yana dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona süreci ile birlikte üniversite olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu bağlamda devam eden projelerimize hız verdik ve yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalar başlattık. Üniversitemizin önemli bir ihtiyacı olan sosyal alanı yani kampüspark projemizi yeşilimize zarar vermeden tamamlayarak hayata geçirdik. Kampüsümüz içerisinde ağaçlandırma faaliyetlerini başlatarak üniversitemizin daha yeşil olması için 450 adet çeşitli türlerde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve personelimiz için gerçekten elzem olan sosyal ve kültürel alanlarımızla ilgili projelerimiz şimdi de devam etmektedir. Umarım yakın gelecekte üniversitemizin dokusuna uygun olarak planladığımız yeni sosyal alanlarımızı da hep birlikte açmak nasip olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"İstiklal Marşı Anıt'ımız şimdi ve bundan sonra üniversitemizin simgesi haline gelecektir"

Rektör Beydemir konuşmasının devamında, "Mart 2020 tarihinde inşaat işleri yüzde 43 seviyesinde olan giriş kapımız ve nizamiyemizi aradan geçen bir yıllık zamanda tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel, çağdaş mimari tarzıyla dikkat çeken nizamiyemizin önünde, dünyaca ünlü Bilecik mermerine tek parça olarak uygulanan İstiklal Marşı Anıt'ımız şimdi ve bundan sonra üniversitemizin simgesi haline gelecektir. Çünkü bizim bu gün bastığımız topraklara ecdat basmıştır. Bu milletin istiklal mücadelesinin ilk başladığı, devlet temellerinin ilk atıldığı topraklar bu topraklardır. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı' diye haykıracağımız topraklar bu topraklardır. Bu nedenle İstiklal Marşı anıtı da en güzel buraya yakışmıştır" diye konuştu.

"Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yakın gelecekte ilimizin sağlık alanındaki en büyük kazanımı haline gelecektir"

Rektör Beydemir, üniversitelerindeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Üniversiteler bulundukları toplumla iç içe olabildikleri ölçüde o topluma fayda sağlayabilirler. Tarımdan sanayiye, turizmden kültüre, sağlıktan spora kadar çok geniş bir yelpazede ilimiz ile üniversitemizi buluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda yaptığımız, bugüne kadar sonuç aldığımız, yakın gelecekte olumlu sonuç almayı beklediğimiz projelerimiz bulunmaktadır. Tıp Fakültemiz, Sağlık Bakanlığımızla afiliye olduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yakın gelecekte ilimizin sağlık alanındaki en büyük kazanımı haline gelecektir. Aynı şekilde mevcut ve yeni kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz vasıtasıyla hem sanayicilerimizin hem de çiftçilerimizin bir takım ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olacağız. İlimizin 'Eğitim, Kültür Turizmi ve Sağlık Şehri' olması için var gücümüzle çalıştığımız, tüm işlerimizde gerek kamu gerekse özel tüm kurum kuruluşlara, yanımızda olan, bize güç veren tüm paydaşlarımıza minnettar olduğumu belirtmek isterim" dedi.

"Üniversitemizde gayretli çalışmalar meyvesini verdi"

Vali Şentürk ise, Rektör Beydemir'in geldiği günden itibaren gece gündüz demeden üstün gayretlerle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara getirmek için çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle tıp fakültesi ve o alanda belki gelebilecek başa çalışmalarla beraber üniversitemizin yönünde belli alanlarda uzmanlaşma sağlanıyor ama sağlık bizim öncelikli konumuz değilken birden üniversitemizin önceliği haline geldi. İlimizin de o yönüyle bölgesel anlamda sağlık hizmetlerini en üst kalitede veren bir yer konumuna gelmesini sağladı. Bu konuda üstün gayretleri oldu. O gayretlerin de meyvesini aldı."

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı Anıt'ı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini Rektörlük Kapısı açılışı gerçekleştirildi. Ardından İHA uçuş gösteri ile devam eden program, Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesi ve Kampüs Park açılışı ile son buldu. - BİLECİK

İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İstiklal Marşı, Bilecik, Rektör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı - Son Dakika


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