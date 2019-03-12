Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'ının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabulünün 98. Yılı Kutlandı

İstiklal Marşı'ının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabulünün 98. Yılı Kutlandı

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 98. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'ının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kabulünün 98. Yılı Kutlandı, System.String[]
İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 98. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve Müzik Öğretmeni Mustafa Kocabey yönetiminde söylenen İstiklal Marşı'yla başlayan programın sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasibe Durgut Yılmaz yaptı. Okul Müdürü Hikmet Haşlak, günün anlam ve önemine dair güzel ve etkili bir konuşma yaptı.

Milletin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili video gösteriminin ardından ilçe çapında düzenlenen "İstiklal Marşı'mızı Güzel ve Etkili Okuma Yarışması"nda birinci olan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okurken birbirinden güzel performanslarını izleyenler için sergilediler.

İstiklal Marşı ile ilgili olarak Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin Mehmet Akif'e ait bestelenmiş olan şiirleri farklı enstrümanlarla seslendirdiği şarkılar izleyicilerden büyük alkış aldı. İstiklal Marşının kabul serüveni öğrencilerin hazırladıkları tiyatro ile sahnede canlandırıldı. Program öğrencilerin oratoryo gösterisi ile sona erdi.

Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Metin Tunçer, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, şube müdürleri, okul, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:39 Kaynak: İHA

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