"İstiklal Marşı'mızı Avrupa'da dinlettim, sırada dünya var"

Milli boksör Elif Güneri, Rusya'nın Ulan Ude şehrinde 30 Eylül-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan 32 yaşındaki milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Elif'in kariyerinde 3 dünya üçüncülüğü ile 3 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2005 yılında başladığını söyledi.

Milli formayı 11 yıldır giydiğine işaret eden Elif, bugüne kadar pek çok başarı kazandığını dile getirdi.

En son İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ile altın madalya kazandığını belirten milli sporcu, "Ülkeme bir altın madalya daha kazandırdığım için çok mutluyum, onurluyum." dedi.

Dünya Şampiyonası'na çok sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Elif, şunları kaydetti:

"Her sporcunun bir hayali, bir hedefi vardır. Benim hedefim de Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Avrupa'daki ülkelere İstiklal Marşı'mızı dinlettik, inşallah sıra dünyadaki ülkelere dinletmekte. Gerek milli takım kamplarında gerekse bölgelerimizde çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız."