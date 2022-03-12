İSTİKLAL MARŞI'NI 4 FARKLI ENSTRÜMAN İLE ÇALDI - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesinde müzik öğretmeni Uğur Turanlı, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101'inci yıl dönümü kapsamında, 4 farklı enstrüman ile İstiklal Marşı'nı çaldı.

Müzik öğretmeni Uğur Turanlı, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında, farklı bir etkinliğe imza attı. Turanlı, İstiklal Marşı'nı, piyano, bağlama, yan flüt ve ney ile çaldı. 102'inci yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı 15 farklı enstrüman ile çalacağını söyleyen Turanlı, 'İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101'inci yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milletimizin istiklali için canını feda eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Elimizden geldiği kadar, İstiklal Marşı'mızı enstrümanlara sığdırdık. İnşallah seneye 15 enstrüman ile marşımızı çalacağız dedi.