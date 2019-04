İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu

Zonduldak'ta oynanan futbol maçında İstiklal Marşı sesi duyan hakem maçı durdurdu. Maç İstiklal Marşı'nın tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam etti. Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde amatör müsabakada oynanan ekstra play off rövanş maçında Kepez Çaylıoğluspor ile Çates Işıkspor takımları karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında dışarıda okunan İstiklal Marşı'na kayıtsız kalmayan maçın hakemi Hakan Ergin maçı durdurdu. Ardından maçın hakemi Hakan Ergin, futbolcular ve tribündeki seyirciler beraber saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın bitmesiyle maçın hakemi Hakan Ergin maçı devam ettirdi. Ergin'in yapmış olduğu bu anlamlı hareket maçın ardından büyük yankı uyandırdı. Çates Işıkspor, Kepez Çaylıoğluspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi."10 YILDIR FUTBOL HAKEMLİĞİ YAPIYORUM, İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ"Zonguldaklı futbol hakemi Hakan Ergin, "Zonguldak'ın son play off maçıydı. Önemli bir maçtı. Maçın 20 dakikasında müsabaka devam ederken İstiklal Marşı sesi duydum. İstiklal Marşı okunurken elim birden düdüğe gitti ve maçı durdurdum. Oyuncularla beraber İstiklal Marşı'nın okunduğu ve bayrağımızın olduğu yere gittik. İstiklal Marşımızı okumaya başladık. İstiklal Marşı bittikten sonra da oyunumuza devam ettik. 10 senedir futbol hakemliği yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Benim yerimde diğer arkadaşlarım da olsa onlar da aynı şeyi yaparlardı. Müsabaka sonrasında da çok olumlu tepkiler aldım. İstiklal Marşı ve bayrağımız bizim için çok önemli bir değer" dedi. Emre Can Bayram/İHA)