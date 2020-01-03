İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti - Son Dakika

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti

6 saat önce

Amasya'da liseler arası futbol müsabakaları oynanırken sahaya yakın bir okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark eden hakem maçı durdurunca, hakem, futbolcular ve seyirciler saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu.

Amasya'da liseler arası futbol müsabakaları oynanırken sahaya yakın bir okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark eden hakem maçı durdurunca, hakem, futbolcular ve seyirciler saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu.

Amasya Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanan liseler arası futbol karşılaşmaları kapsamında Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi ile Merzifon Mithatpaşa Mesleki Ticaret Lisesi arasında oynanan maçta finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi öğrencisinin penaltı atışı sırasında hakem Ömer Karakaya, tesislerin yakınında bir okulda İstiklal Marşı okunduğunu fark edince penaltı atışını durdurdu.

Hakem Karakaya'nın yanı sıra futbolcular ve seyirciler saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın bitmesiyle oyunu tekrar başlatan Karakaya, futbolculardan ve seyircilerden alkış aldı.

Maçın sonunda Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi rakibini 5-4 yenerek finallere katılmaya hak kazandı.

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti

Futbol, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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