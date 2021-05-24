"İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması"nda ödüller dağıtıldı - Son Dakika

"İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması"nda ödüller dağıtıldı

Başkan Demirtaş: "Büyük bedeller ödenilen bir marşımız var"

SAMSUN - Samsun'da İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile lise öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlkadım Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı ödül töreninde dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı protokolün ve katılımcıların önünde okudu.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesi için her türlü çalışmayı ve gayreti gösterdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Öncelikle yarışmamıza katılım sağlayan dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İstiklal Marşımızı durup dururken gelen bir marş değil. Çok bedel ödenerek o zor günlerde zor şartlarda yazılmış bir Fakr-u zaruret içeresinde olan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ona verilen ödüllüde kabul etmemiştir. Bu da bu marşımız için anlamlı bir durumdur. O günlerde daha büyük bedel ödenen ülkemizde hale bedel ödenmeye devam ediyor. 20 yaşında genç pırıl pırıl çocuklarımızı kara toprağın bağrına vermeye devam ediyoruz. Afganistan'da, Azerbaycan'da, İran'da diğer Türk Cumhuriyetlerinde Doğu Türkistan'da bu zulüm ve bedel ödeme devam ediyor. Bu nedenle bizler de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılında bir kez daha oturup ecdadımızın hangi güçlüklerle bu noktaya gelmiş, bunu bir kez daha düşünmeliyiz" dedi.

"Bizler yaşayan bir tarihiz"

Gençlik yıllarında yaşadığı tecrübe ve 12 Eylül'de yaşanmış olayları gençlere, "Bizler yaşayan canlı bir tarihiz" diyerek anlatan Başkan Demirtaş, "Birbirimize yumruk yumruğa dövüştüğümüz insanlarla bir araya gelip 'sizin derdiniz ne?' diye soru sorduğumuzda aldığımız cevap çok enteresan. 'Ülkeyi kalkındırmakmış'. Bu ülkeyi çok sevenler bu ülke için çok çalışmaları gerekir. Ölmeleri gerekmez. Çok çalışıp işini düzgün yapma gayretinde olmalıdırlar. Özellikle gençler sizlere sesleniyorum: Sizin gibi düşünmeyenlerin bu ülkede yaşaması gerektiğine inananların aracılığıyla bu noktalara geldik. Bu manada yapılan hatalara asla sizler de düşmemelisiniz" şeklinde konuştu.

Dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Yarışmada birinci olarak laptop almaya hak kazanan 11. sınıf öğrencisi Emir Yağız ödülünü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın elinden aldı. İkinci olan Samsun Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Naz İpek'e bisiklet ödülünü İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın, üçüncü olan Tülay Başaran Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Büşra Özdemir'e tablet ödülünü ise İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık takdim etti.

Resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi

Ödül töreninde ayrıca İstiklal Marşı yılı (İstiklal Marşı'nın 7. kıtası) konul resim yarışmasında dereceye giren finalistlere verilmek üzere hazırlanan tabletleri sırasıyla 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Meryem Demirci'ye İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Ekici, ikinci olan Şehit Burak Zor İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Iraklı Spor Mahmood'a İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, üçüncü olan Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi Umut Bıyıklı'ya ödülünü İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın verdi.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.